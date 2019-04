PSA: ricavi dell’automotive in lieve calo nel primo trimestre 2019

michele fanigliulo 25 aprile 2019 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo PSA ha pubblicato il dato sui ricavi del primo trimestre 2019. Il fatturato si è attestato a 17.979 milioni, di fatto allineato a quello del pari periodo 2018 (18.182 milioni) e alle attese degli analisti.I ricavi della divisione Automotive, nel quarter, sono stati pari a 14.157 milioni, in calo dell'1,8% rispetto al primo trimestre del 2018. L'impatto positivo del mix di prodotto (+2,3%) e dei prezzi (+1,3%) ha parzialmente compensato l'effetto della diminuzione delle vendite ai partner (-2,7%), l'impatto negativo dei cambi specialmente in Argentina e Turchia (-0,8%), i volumi e country mix (-1,1%) e altri (-0,8%). I ricavi di Faurecia sono rimasti stabili anno su anno a 4.325 milioni.Con un totale di 886.000 auto vendute, nel primo trimestre del 2019 le vendite consolidate a livello mondiale sono aumentate in Europa, ma calate al di fuori dell'Europa. Dinamica quest’ultima principalmente legata alla sospensione delle attività del gruppo in Iran.Il management prevede nel 2019 un mercato automobilistico stabile in Europa, in crescita del 5% in Russia, una diminuzione del 2% in America Latina e del 3% in Cina.