PMI innovative: via libera della Commissione ue agli incentivi fiscali all'investimento

19 dicembre 2018

Via libera della Commissione Europea agli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative. Oggi le PMI Innovative sono complessivamente oltre 900, di cui 29 quotate su AIM Italia e, come scrive IR Top Consulting, l’autorizzazione della Commissione sancisce la conformità degli incentivi agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Nel dettaglio gli incentivi fiscali prevedono nello specifico: persone fisiche: detrazione ai fini IRPEF del 30% della somma investita; l’investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta è pari a Euro 1 milione (corrispondente a una detrazione annua massima pari a Euro 300mila); persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 30% della somma investita. L'investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta pari a Euro 1,8 milioni (corrispondente a una deduzione annua massima pari a Euro 540mila). Per la definitiva attuazione della novità però manca un decreto del MEf atteso per i primi mesi del 2019.