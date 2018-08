PLC: preliminare per l’acquisto di Alisei Wind

Luca Fiore 9 agosto 2018 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

PLC Power, società indirettamente controllata da PLC, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di quote con C&C Energy e con il sig. Domenico Cerruti per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Alisei Wind Srl.“L’acquisizione si inquadra nell’ambito delle iniziative di costruzione e realizzazione di parchi eolici destinati alla vendita ad operatori finanziari e/o industriali nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili”, riporta la nota della società. Alisei Wind è titolare di un progetto per la realizzazione di un parco eolico per una potenza complessiva di 16 MW nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ). Il prezzo di acquisto delle quote è fissato in massimi 750 mila euro.L’acquisto del 100% di Alisei Wind è subordinato ad una condizione sospensiva: “che PLC Power sia soddisfatta, a proprio insindacabile giudizio, rispetto alle risultanze della due diligence tecnica, finanziaria, legale, contabile, ambientale, fiscale e societaria che verrà svolta sulla società”. La due diligence sarà conclusa entro il 25 settembre 2018.