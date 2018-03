PD, Renzi si dimette da segretario: sconfitta netta, errore principale è stato non andare al voto nel 2017

Laura Naka Antonelli 5 marzo 2018 - 18:45

MILANO (Finanza.com)

"Mi pare che abbiamo riconosciuto con chiarezza che si tratta di una sconfitta netta, e ci impone di aprire una pagina nuova all'interno del Pd". Lo ha detto Matteo Renzi, a seguito del tracollo del PD in queste elezioni politiche 2018.Renzi ha annunciato le dimissioni da segretario del PD, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno."Chi ha vinto elezioni non ha i numeri per governare e questo nasce dalla vicenda referendaria". Noi "abbiamo compiuto errori, e il principale è stato di non capire che si poteva votare in una delle due finestre del 2017, al momento delle elezioni francesi e delle elezioni tedesche".