Outlook II semestre: attesa forte volatilità, guerra dei dazi rischio numero uno (IG)

Titta Ferraro 29 giugno 2018 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Si chiude oggi il semestre sui mercati con Borse europee in recupero grazie a una serie di fattori, tra cui il raggiunto accordo sul testo finale al Consiglio europeo di Bruxelles, un elemento che aveva portato un po’ di incertezza nelle ultime settimane nel Vecchio continente. Si sono anche attenuati temporaneamente i timori sulla guerra commerciale dopo gli spiragli arrivati dalla Cina nella notte."Ma proprio un’escalation di una guerra dei dazi rappresenta il rischio numero uno per i mercati" rimarca Vincenzo Longo, market strategist di IG, che teme un secondo semestre contraddistinto dall’alta volatilità, con le vendite che potrebbero riportare i listini azionari ad aggiornare i minimi visti in questa prima parte dell’anno."I mercati si presentano al giro di boa dell'anno con molte più incognite di quante ce ne fossero a gennaio - argomenta Longo - . Un aspetto questo che richiama gli operatori alla cautela, viste le performance dei mercati azionari, soprattutto americani (Nasdaq chiude ottavo trimestre di fila con segno positivo), degli ultimi anni e il rialzo dei rendimenti sui Treasury, che inizia a fare crescere il costo opportunità di detenere azioni. Così la rotazione dei portafogli tipica di questa fase dell’anno potrebbe essere più accentuata del solito. A confermarlo sarebbe anche la volatilità, in forte risalita dai minimi pluriennali toccati a dicembre scorso (Vix +44% da inizio anno)".