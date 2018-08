Orsero: risultati primo semestre attesi in linea con numeri 2017. Cda per approvazione conti il 26 settembre

Daniela La Cava 28 agosto 2018 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

In considerazione dell’andamento del titolo nelle ultime giornate di contrattazioni e delle richieste di chiarimento giunte da diversi investitori, il management di Orsero ribadisce che i risultati consolidati del primo semestre 2018 (ricavi netti e Ebitda rettificato) sono attesi in linea con quanto conseguito nel corso del primo semestre 2017.In una nota la società, quotata sull'Aim, precisa che "allo stato attuale non sussistono elementi noti alla società che possano giustificare un disallineamento dei risultati attesi". I risultati semestrali saranno approvati dal consiglio di amministrazione nella riunione in agenda il prossimo 26 settembre.