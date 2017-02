Orsero: debutto positivo sull’AIM Italia, Paolo Prudenziati nominato Presidente e Ad

Luca Fiore 13 febbraio 2017 - 19:51

MILANO (Finanza.com)

Oggi Orsero, società specializzata nella distribuzione di prodotti frutticoli, ha debuttato sull’AIM Italia con un rialzo del 5,81% portandosi a 10,74 euro. È la seconda società a quotarsi nel 2017 sul mercato italiano.



Orsero è arrivata sul mercato a seguito della ‘business combination’ con la SPAC (Special Purpose Acquisition Company, veicoli di investimento contenenti esclusivamente cassa) Glenalta Food, supportata da Banca Aletti come Nomad. Con la quotazione di oggi, sono 7 le società quotate sul mercato Italiano che hanno scelto la formula della SPAC per arrivare sul mercato.



Oggi il Cda della società ha nominato Paolo Prudenziati alla carica di Presidente e Amministratore delegato, Raffaella Orsero quale Vice Presidente del Consiglio e Amministratore delegato e Matteo Colombini, già Chief Financial Officer, ad Amministratore delegato.