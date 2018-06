Orsero: avvia percorso per passare al segmento Star, risultati I semestre in linea con l'anno prima

Valeria Panigada 29 giugno 2018 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Osero, società quotata sul listino Aim Italia, ha deciso di avviare il percorso per il passaggio al segmento Star. A questo riguardo, la società prevede di nominare lo sponsor e individuare gli advisor nel corso del mese di settembre. Intanto ha anticipato che i ricavi netti e l'Ebitda rettificato del primo semestre 2018, nonostante il perduraredelle difficili condizioni del mercato dello shipping dovute in particolare all’incremento del costo del combustibile, possano essere sostanzialmente in linea con i risultati conseguiti nello stesso periodo del 2017.Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, avente a oggetto azioni ordinarie Orsero, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo di 5 milioni di euro.