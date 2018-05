Oro, ecco il livello chiave per Saxo Bank. Occhio anche a supporto e resistenza dell'argento

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2018 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Le quotazioni dell'oro - contratto con scadenza a giugno - rimangono sopra la soglia dei $1.300, riportando un trend all'insegna della debolezza.Ole Hansen, analista delle commodities presso Saxo Bank, fa notare che "una chiusura settimanale sopra la soglia di $1.307, che corrisponde alla media mobile degli ultimi 200 giorni, potrebbe scatenare un ripensamento tra i fondi, che detengono le posizioni nette lunghe sull'oro al livello più basso in 10 mesi".I prezzi dell'oro sono scambiati al momento attorno a $1.306, in lieve calo.Ribassi oggi anche per il contratto dell'argento con scadenza a luglio, che scende di oltre mezzo punto percentuale, attestandosi attorno a $16,60. Stando a quanto riporta Marketwatch Jim Wyckoff, analista senior di Kitco.com, per i bullish sull'argento l'obiettivo di breakout è rappresentato dal livello di resistenza pari a 17 dollari l'oncia, mentre per i ribassisti il livello di supporto da considerare è il minimo di maggio, a $16,07.