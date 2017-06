Openjobmetis: via libera a nuovi voucher spinge il titolo

Luca Fiore 16 giugno 2017 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per il titolo Openjobmetis, in rialzo del 3,23% a 11,20 euro. Il titolo, spintosi fino a 11,73 euro, capitalizza il via libera del Senato alla reintroduzione dei voucher.Il nuovo strumento, chiamato “Contratto di Prestazione Occasionale”, potrà essere utilizzato solo dalle aziende fino a 5 dipendenti e prevede un tetto complessivo di 5mila euro l’anno.