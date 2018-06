Openjobmetis compra Coverclip (piattaforma Meritocracy)

Daniela La Cava 5 giugno 2018 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Openjobmetis ha annunciato di avere firmato il contratto definitivo per l’acquisto del 100% del capitale di Coverclip a un prezzo pari un milione di euro.Coverclip è la società proprietaria di “Meritocracy” piattaforma specializzata nella selezione del personale, in particolare per le professioni digitali, che utilizza avanzati sistemi per il matching delle figure professionali ricercate.“L’acquisto di Meritocracy si inserisce nel filone strategico della nostra crescita nel mondo della digital transformation per il settore della ricerca del personale, iniziato con l’avvio del percorso di Open Innovation insieme al nostro partner Mind the Bridge, proseguito poi con la nascita di Shakejob e con l’acquisto della piattaforma Badaplus", commenta Rosario Rasizza, a.d. di Openjobmetis, sottolinenado che "Meritocracy rappresenta un’importante opportunità di crescita del nostro business presente e futuro, visto e considerato che ci consentirà un’ulteriore specializzazione nell’ambito della selezione delle nuove professioni digitali, requisito fondamentale per seguire al meglio i nostri clienti.