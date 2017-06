Open Fiber, richiesti finanziamenti per 3 miliardi entro fine anno per project financing

Alessio Trappolini 22 giugno 2017 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Ammonta a 3 miliardi di euro il prestito richiesto da Open Fiber, società operante nel settore della rete in fibra e facente capo ad Enel e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), per finanziare gli investimenti entro la fine dell’anno. Lo ha annunciato questa mattina Tommaso Pompei, amministratore delegato della società."Sono circa 3 miliardi di project financing che stiamo discutendo con 15 fra le più importanti banche di Usa, Europa e Italia, speriamo di chiudere prima della fine dell'anno", ha detto il numero uno del board. Secondo quanto riporta Reuters, tre istituti (Unicredit, Bnp Paribas e Societe Generale) avrebbero assicurato un finanziamento ponte da 500 milioni. Ieri il manager ha dichiarato che Open Fiber conseguirà ricavi per un miliardo entro il 2026.