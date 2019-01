Open Fiber assegna a Nokia progetto per realizzare infrastruttura di accesso a banda ultra larga

Valeria Panigada 24 gennaio 2019 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Open Fiber si affida a Nokia per la messa in opera dell’infrastruttura e dei servizi di accesso a banda ultra larga in alcuni piccoli comuni e aree rurali. Nokia sarà responsabile del progetto completo che comprende la fornitura di prodotti, servizi e software necessari per progettazione, realizzazione, messa in opera e supporto dell'infrastruttura di rete. "Siamo certi che la notevole esperienza di Nokia nelle reti fisse ci consentirà di realizzare una rete efficiente che impiega i prodotti e le tecnologie più all’avanguardia - ha detto Stefano Paggi, direttore Network & Operations di Open Fiber - Con le soluzioni Nokia saremo in grado di offrire servizi a 10 Gigabit per secondo (Gbps) e in futuro a 40 Gbps sulla rete di accesso".La rete di Open Fiber viene realizzata in modalità FTTH (Fiber to the Home), con collegamenti in fibra ottica fino a casa dell’utente. L’impiego di nuove tecnologie consentirà di ottenere le massime prestazioni e velocità fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps) in linea con la visione dell'Ue della Gigabit Society.