Open Fiber: Cdp ed Enel smentiscono cambi strategia su piano investimento

Daniela La Cava 7 marzo 2018 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

Cdp ed Enel, in qualità di azionisti di Open Fiber, smentiscono ogni illazione circa cambiamenti di strategia sul finanziamento del piano d’investimento della società. "Il processo di negoziazione del pacchetto di finanziamento è in corso e si sta sviluppando secondo i piani prestabiliti", precisano le due società in una nota, dopo le indiscrezioni stampa odierne. Cdp ed Enel inoltre confermano pieno sostegno al piano e al progetto industriale di Open Fiber per la realizzazione di una innovativa infrastruttura di accesso, con le relative tempistiche di attuazione.