Opec: accordo all'unanimità per aumento produzione di 1 mln bpd (600mila effettivi)

Titta Ferraro 22 giugno 2018 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Compromesso raggiunto dall'OPEC per un aumento contenuto della produzione di petrolio. Il Cartello dei Paesi maggiori produttori di petrolio è riuscito a superare le minacce iraniane di porre il veto a qualsiasi rialzo dell'offerta pervenendo a un aggiustamento al rialzo della produzione di 1 milione di barili al giorno rispetto ai tagli di 1,8 mln di bpd attuati dal gruppo in cooperazione con altri paesi (tra cui la Russia). L'aumento effettivo sarà di 600.000 barili al giorno, circa lo 0,5 percento dell'offerta globale, perché molti membri non sono in grado di aumentare la produzione. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia saudita Khalid Al-Falih.Una nota dell'Opec conferma l'accordo rimarcando che è stata esaminata ed approvata la richiesta del Congo di aderire all'Organizzazione. L'ammissione avrà effetto immediato.Domani si svolgerà il meeting OPEC e non OPEC che andrà a ratificare l'accordo odierno.