Opa Prelios: ancora 7 giorni di Borsa per aderire

Daniela La Cava 23 febbraio 2018 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

È partita lunedì 2 febbraio l’Opa obbligatoria sulle azioni Prelios promossa da Lavaredo il cui periodo di adesione, salvo proroghe, durerà ancora 7 giorni di Borsa aperta e quindi fino alla giornata del 2 marzo 2018. Lo rende noto Prelios in una nota precisando che "entro questa data, tutti gli azionisti che vorranno aderire potranno consegnare le proprie azioni – dando le relative istruzioni alla propria banca di riferimento – per un prezzo di 0,116 euro per ciascun titolo". Il pagamento del corrispettivo, salvo proroghe del periodo di adesione, verrà effettuato il 9 marzo 2018. L’offerta, si legge ancora nel comunicato, è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale di Prelios con l’obiettivo di realizzare il delisting delle azioni di Prelios.