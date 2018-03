Oil&Gas: petrolio stabile nonostante riduzione trivellazioni in Nord America

michele fanigliulo 12 marzo 2018 - 09:02

MILANO

Quotazioni del petrolio sostanzialmente stabili. Il future Brent è a 65,36 dollari (-0,2%) e quello WTI a 61,95 dollari (-0,15%). Nel complesso il dato Baker Hughes ha evidenziato un forte decremento in Nord America del numero di trivellazioni.La società di servizi petroliferi Baker Hughes ha infatti pubblicato venerdì sera l’aggiornamento settimanale sul numero dei rigs in funzione.Questo evidenzia un calo nel numero di impianti di trivellazione in Nord America (-26) a 1.257 rigs. Negli Stati Uniti questo è in lieve aumento a 984 unità (+3). In particolare negli USA, decrescono le trivellazioni oil di 4 unità, e aumentano di 7 quelle del gas. Le trivellazioni on-shore crescono di 4 unità e quelle off-shore diminuiscono di 1.In Canada cala il numero di pozzi di trivellazione di 29 unità, mentre è in lieve calo in Messico (-1).CommentoNonostante il calo del numero complessivo degli impianti di trivellazione in Nord America, le quotazioni del petrolio rimangono sostanzialmente stabili. E questo nonostante il numero di trivellazione oil negli USA sia diminuito nella settimana.Probabilmente l’incremento continuo della produzione in america rende, almeno per il momento, meno interessante il dato.