Oil&Gas: per Api scorte oil e benzina in calo, aumentano quelle distillati

michele fanigliulo 7 febbraio 2018 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Prezzi del petrolio in aumento. Il Brent è a 67,4 dollari (+0,8%) e il Wti a 63,8 dollari (+0,6%).Secondo l’American Petroleum Institute (API) lo stock di petrolio è sceso infatti di circa 1,05 milioni di barili la scorsa settimana (attese per +3,2 mb). Le scorte di benzina segnano un decremento di 0,3 milioni di barili (attese per stabilità). Quelle dei distillati crescono di 4,6 milioni di barili, con attese per -1,4 milioni di barili.CommentoSi ricorda che il dato ufficiale Eia sarà pubblicato oggi alle 16.30. Le quotazioni petrolifere stanno beneficando del dato e rimbalzano dopo il calo delle ultime sedute. I titoli del comparto aprono con Eni in crescita a 13,848 euro (+0,7%), Saipem cresce dello 0,5% a 3,5 euro e Tenaris dello 0,2% a 13,26 euro. Stabile Saras a 1,69 euro, mentre d’Amico cede lo 0,4% a 0,24 euro.