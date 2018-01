Oil&Gas: EIA, scorte di greggio Usa in linea con attese e stock complessivo in calo

michele fanigliulo 24 gennaio 2018 - 16:42

MILANO (Finanza.com)

Le scorte di greggio Usa sono calate di 1,1 milioni di barili, dato sostanzialmente in linea con le attese degli analisti (-1 milioni b). L’EIA (Energy Information Administration) ha infatti da poco comunicato i dati settimanali sulle scorte di petrolio negli Stati Uniti.In forte aumento le scorte di benzina per 3,1 milioni, contro un incremento di circa 1,6 milioni di unità previsto dagli analisti. Aumentano quelli dei distillati (+0,6 milioni di unità), risultato peggiore rispetto a quello delle attese previste stabili.Nel complesso il dato sulle scorte risulta in calo a 1.203,0 milioni di barili (-2,9 mb). La produzione è in lieve aumento a 9,878 milioni di barili al giorno (+128 mila bg).