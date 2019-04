Ocse: reddito di cittadinanza spropositato rispetto a stipendi medi Italia

Titta Ferraro 25 aprile 2019 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

L'Ocse nel suo Employment Outlook pubblicato oggi si sofferma anche sul reddito di cittadinanza introdotto a partire da quest'anno in Italia. "Il Reddito di Cittadinanza - rimarca l'Ocse - rappresenta un trasferimento di risorse importante verso le persone in condizioni di povertà. Tuttavia, il livello attuale del sussidio è elevato rispetto ai redditi mediani italiani e relativamente a strumenti simili negli altri paesi OCSE". La sua messa in opera, precisa l'Ocse, dovrà essere monitorata attentamente per assicurare che i beneficiari siano accompagnati verso adeguate opportunità di lavoro.