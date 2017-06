Obbligazionario ancora in rialzo: spread BTp-Bund sotto quota 160 bp stamane

Alessio Trappolini 22 giugno 2017 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Mercato obbligazionario in rialzo anche oggi, con lo spread di rendimento tra Btp e Bund a 10 anni che in mattinata ha toccato un minimo a quota 159,70 punti base, valore battuto l’ultima volta ad inizio gennaio. Il rendimento del decennale emesso dal Governo italiano si aggira intorno all’1,886%, in lieve risalita dopo il minimo di questa mattina a 1,853 per cento. Fermo a 0,25% lo yield prezzato dal Bund.