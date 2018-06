Nuovo governo: Confcommercio chiede subito blocco Iva e conti pubblici in sicurezza

Titta Ferraro 1 giugno 2018 - 17:18

MILANO (Finanza.com)

Arrivano i primi solleciti al nuovo governo Conte, fresco di giuramento al Quirinale. “Dopo una crisi politico-istituzionale che ha prodotto fibrillazione nei mercati e grande preoccupazione per imprese e famiglie - dichiara il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli - confidiamo che il nuovo Esecutivo lavori prioritariamente su due binari: consolidare il processo di riduzione del debito pubblico e di controllo del deficit per avere più margini di flessibilità in Europa e proseguire il percorso delle riforme economiche e sociali, iniziando dal blocco degli aumenti Iva che sarebbero un colpo mortale per i consumi”.