Nuovo Btp a 30 anni in arrivo, Tesoro dà mandato a banche per collocamento sindacato

5 febbraio 2019

Italia al lavoro per l'emissione di un nuovo BTP trentennale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a un pool di banche (Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e Goldman Sachs Int. Bank) il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo BTP a 30 anni BTP con scadenza 1° settembre 2049. "La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato", rimarca il Tesoro.Lo scorso mese era stato emesso il nuovo BTP a 15 anni per un ammontare di 10 miliardi e una domanda record che ha superato i 35 miliardi.