Nuovo Btp Italia: tasso minimo garantito fissato all'1,45%

Daniela La Cava 16 novembre 2018 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Il tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito fissato per la 14esima edizione del Btp Italia è pari all' 1,45 per cento. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), indicando che "il tasso cedolare (reale) annuo definitivo sarà fissato al termine del periodo di raccolta degli ordini di acquisto e non potrà essere inferiore al tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito".L’emissione del Btp Italia indicizzato all’inflazione italiana con godimento 26 novembre 2018 e scadenza 26 novembre 2022, avrà luogo sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso Banca Imi e Bnp Paribas dal 19 al 22 novembre 2018.La prima fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali ed affini, si svolgerà da lunedì 19 novembre fino a mercoledì 21 novembre 2018, salvo eventuale chiusura anticipata che lascerà comunque garantite le prime due giornate intere di collocamento (il 19 ed il 20 novembre). Il codice ISIN del titolo per questa Prima Fase è IT0005351660.