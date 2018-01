Nuovo BTP a 20 anni accolto con calore, emissione da 9 miliardi. Rendimento del 2,987%

Titta Ferraro 10 gennaio 2018 - 18:20

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso il nuovo BTP a 20 anni per un ammontare di 9 miliardi di euro. Il titolo ha scadenza 1° settembre 2038, godimento 1 marzo 2018 e tasso annuo 2,95%, pagato in due cedole semestrali. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,766 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 2,987%.Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Securities PLC e Royal Bank of Scotland PLC (che opera con il nome di NatWest Markets) e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.