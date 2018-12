Nuove nomine in casa FCA: l'annuncio dell'AD Manley ai dipendenti

Alessandra Caparello 6 dicembre 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Nuove nomine oggi in Fca. Ad annunciarla l’AD Mike Manley in una lettera di dipendenti del gruppo come riporta Il Sole 24 Ore. “Per rafforzare ulteriormente la squadra, oggi sono lieto di annunciare ulteriori cambiamenti nel nostro gruppo di leader, con effetto immediato. Queste nuove nomine aiuteranno ad apportare competenze cruciali in ruoli-chiave, oltre che una prospettiva esterna che servirà ad ampliare i nostri punti di riferimento, nell'incessante ricerca dei migliori standard possibili in tutto ciò che facciamo” scrive Manley.Mark Stewart viene così nominato Chief Operating Officer (COO) della nostra regione North America, Niel Golightly Global Chief Communications Officer e il suo prececessore Mike Keegan Chief Audit, Sustainability and Compliance Officer.