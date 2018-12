Nuova commessa in Libia per Enav

simone borghi 18 dicembre 2018 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

ENAV ha stipulato un contratto con la Libyan Civil Aviation Autority per l’ammodernamento degli equipaggiamenti della torre di controllo dell’International Airport di Tripoli.Il contratto ha un valore pari a 2 milioni di euro e prevede inoltre un’opzione di 900.000 euro per la fornitura e l’istallazione della componentistica meteo.In particolare, il contratto prevede la fornitura e l’istallazione di 3 nuove postazioni operative per i Controllori del Traffico Aereo, l’integrazione e messa in esercizio dei sistemi per le comunicazioni terra-bordo-terra e ground-ground, nonché delle infrastrutture per le reti dati e wireless. La fine dei lavori è prevista entro il 2019.ENAV collabora già con le autorità dell’aviazione libica e attualmente è impegnata nei lavori per la costruzione della nuova torre di controllo e del blocco tecnico dell’International Airport di Mitiga, l’altro scalo di Tripoli, che attualmente sta operando grazie ad una torre di controllo mobile fornita da ENAV.