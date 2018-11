Nowotny (BCE): “Italia non rappresenta un rischio economico immediato”

Alessandra Caparello 20 novembre 2018 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

“Il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato italiani ha contagiato gli altri Paesi della zona euro solo in modo molto limitato”.Così l’esponente della Banca centrale europea Ewald Nowotny in merito alla questione italiana sottolineando che non è vero che esiste una minaccia economica immediata. “Nell’immediato è piuttosto un problema politico” ha precisato Nowotny. “L’Italia non rappresenta un rischio economico immediato all’interno dell’area euro ma ha significative esigenze di rifinanziamento per quest’anno e per il prossimo, che potrebbe diventare un problema nel lungo termine”.