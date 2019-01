Notorious Pictures, sottoscritto contratto per la gestione del suo primo multiplex a Milano

Valeria Panigada 15 gennaio 2019 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Notorious Cinemas, la controllata di Notorious Pictures dedicata alle sale cinematografiche, ha sottoscritto un contratto preliminare con Igd Management per la gestione del suo primo multiplex. Si tratta del multiplex situato presso il centro commerciale Sarca a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, con 10 sale. L'accordo di affitto prevede una conduzione iniziale di 9 anni a cui si aggiungono al termine ulteriori 9 anni. La controllata di Notorious Pictures subentrerà a partire dal prossimo 1 marzo e prevede di effettuare una profonda ristrutturazione del multisala nel periodo estivo per realizzare un nuovo format di sale cinematografiche cosiddette "experience"."L'accordo firmato oggi con Igd avvia il primo progetto di Notorious Cinemas, segnando l'inizio dell'operatività della newco annunciata nei giorni scorsi - ha commentato Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures - I piani di Notorious Cinemas si propongono come obiettivo la gestione di circa 20 multiplex in 5 anni e circa 5 milioni di spettatori nel 2023".