Notorious Pictures: rinnovato accordo distribuzione con Sky Italia per i prossimi 3 anni

Daniela La Cava 12 giugno 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul mercato Aim Italia, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), ha annunciato il rinnovo dell’accordo commerciale con Sky Italia per la concessione dei diritti delle opere cinematografiche che saranno distribuite nelle sale da Notorious Pictures dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2021. I film acquisiti da Sky Italia, si legge in una nota, saranno trasmessi attraverso i canali Pay per View (PPV), Pay TV e Video on demand (VOD). A Sky Italia, nell’ambito di tale accordo, i diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche di Notorious Pictures saranno concessi in esclusiva.“La rinnovata fiducia di Sky Italia nei nostri confronti è la conferma della qualità delle opere cinematografiche di Notorious Pictures, apprezzate da un pubblico sempre più etereogeneo quale quello di Sky - commenta Guglielmo Marchetti, a.d. del gruppo -, l’accordo con Sky Italia ci consente maggiore visibilità sull’andamento del business nei prossimi tre anni favorendo la pianificazione del budget e del nostro piano di investimenti”.