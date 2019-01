Notorious Pictures entra nel business delle sale cinematografiche, avviata Notorious Cinemas

Valeria Panigada 10 gennaio 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures entra nel business delle sale cinematografiche. La società attiva nel settore entertainment e quotata sul listino Aim Italia, ha deciso di avviare Notorious Cinemas, una newco con sede operativa a Milano dedicata alla gestione diretta di sale cinematografiche condotte esclusivamente in affitto.Attraverso il lancio di questa nuova attività, Notorious Pictures entra nel business della gestione di sale cinematografiche, un’area contigua al core business aziendale, con l’obiettivo di offrire al mercato italiano un nuovo modello di intrattenimento esperienziale, attraverso l’offerta di un innovativo format di sale cinematografiche. I piani di Notorious Cinemas si prefiggono come obiettivo la gestione di circa 20 multiplex in 5 anni ed un obiettivo di circa 5 milioni di spettatori nel 2023. Si prevede che l’avvio di questo nuovo business non richiederà il ricorso ad aumenti di capitale dedicati. La nuova società sarà guidata da Andrea Stratta in qualità di amministratore delegato.