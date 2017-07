Notorious Pictures, avviata co-produzione italo-brasiliana di un nuovo film

Valeria Panigada 24 luglio 2017 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul listino Aim Italia e attiva nella produzione e commercializzazione dei diritti di film ha annunciato oggi l’avvio della produzione della nuova commedia di Francesco Falaschi, prodotta con la Verdeoro di Daniele Mazzocca e in co-produzione con la TC Filmes e la Gullane Entretenimento, di Sao Paulo del Brasile. Oltre alla proprietà di parte dei diritti dell’opera, Notorious Pictures si occuperà in esclusiva per l’Italia della commercializzazione su tutti i canali distributivi. L’inizio delle riprese è previsto per oggi, mentre l’uscita nelle sale cinematografiche italiane dovrebbe avvenire nel primo trimestre 2018.