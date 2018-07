Notorious Pictures: avvia nuova co-produzione con Elio Film e Rai Cinema per 2,1 mln di euro

Daniela La Cava 25 luglio 2018 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), ha annunciato di avere avviato una nuova co-produzione con Elio Film e Rai Cinema per un budget complessivo di 2,1 milioni di euro.Il gruppo, oltre ad essere produttore associato, ha acquisito i diritti di distribuzione cinematografica, pay TV, PPV, H.V., Svod, Vod, EST, ER. Le riprese del film inizieranno il 30 di luglio e la distribuzione nelle sale cinematografiche è prevista nel primo trimestre 2019.“Stiamo vivendo un periodo di grande fermento che ci vede protagonisti come produttore di opere filmiche di crescente importanza. Questo film potrà contare su un cast d’eccezione, una trama unica nel suo genere, una regia e una compagine produttiva di prestigio.” Questo il commento di Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato della società. Su Aim Italia il titolo avanza di quasi il 5% a 2,07 euro.