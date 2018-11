Notorious Pictures, acquisiti due nuovi film all’American Film Market di Los Angeles

Valeria Panigada 23 novembre 2018 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società attiva nel settore entertainment per la produzione e commercializzazione dei film quotata sul listino Aim Italia, ha annunciato oggi l'acquisizione dei diritti in esclusiva di due nuove opere cinematografiche presentate durante l’American Film Market di Los Angeles. I nuovi titoli sono “Al Capone” con Tom Hardy e “Syncronic” e "si caratterizzano per la spiccata valenza artistica nonché per il richiamo commerciale - ha commentato Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures - Titoli che potranno attrarre il pubblico e rafforzare la posizione competitiva della società nella distribuzione cinematografica”.