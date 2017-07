Notorious Pictures, acquisite 13 opere cinematografiche

Valeria Panigada 4 luglio 2017 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul listino Aim Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di film, ha acquisito i diritti per tutti i canali di di distribuzione in Italia di 13 opere cinematografiche da Lakeshore Entertainment. Tra i principali film, Autumn in New York, Donnie Darko e Benevenuti a Collinwood.