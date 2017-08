Notorious Pictures: accordo per distribuire 71 film su TIMVISION

Luca Fiore 3 agosto 2017 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures e TIM hanno siglato un accordo per incrementare l’offerta di TIMVISION con 71 film che dal prossimo anno saranno inclusi nell’abbonamento della TV on demand di TIM.“Tra i titoli più recenti su TIMVISION saranno proposti “Sleepless - Il giustiziere”, diretto da Baran bo Odar - con il Premio Oscar Jamie Foxx - e “La verità vi spiego sull'amore”, commedia romantica di Max Croci, prodotta da Notorious Pictures (per la cosiddetta “Current Second Pay”), oltre alle due pellicole “Belle e Sebastien” e “Belle e Sebastien, l’avventura continua” film di avventura francese e “Land of Mine”, di Martin Zandvliet candidato all'Oscar come miglior film straniero nel 2017 (per visione “Library”)”.A Piazza Affari il titolo Notorious Pictures passa di mano a 1,31 euro, il 2,26% in più rispetto al dato precedente, mentre TIT segna un -1,2% a 0,862 euro.