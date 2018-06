Notorious Pictures: accordo commerciale con Mediaset, titolo si accende

Valeria Panigada 29 giugno 2018 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures ha siglato un accordo commerciale con Mediaset per la concessione in via esclusiva dei diritti di sfruttamento free Tv di un pacchetto di film per la famiglia, tra cui Heidi. L'accordo, secondo quanto ha dichiarato oggi la società quotata sul listino Aim Italia, permette di rafforzare la sua focalizzazione su questa fascia di mercato "Ci auguriamo che questo accordo costituisca un primo passo per una collaborazione duratura che possa proseguire anche negli anni a venire", ha detto Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures. La notizia ha messo le ali al titolo che fin dai primi scambi a Piazza Affari balza in avanti di quasi 5 punti percentuali (+4,71%), scambiando a 1,78 euro.