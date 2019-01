Norwegian Air precipita fino a -30% dopo choc aumento capitale

Titta Ferraro 29 gennaio 2019 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Nuovo tracollo in Borsa per Norwegian Air. Il titolo della compagnia aerea low cost norvegese è arrivato a cedere fino al 30% alla Borsa di Oslo dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da 3 miliardi di corone, pari a circa 310 milioni di euro. L'operazione è volta a sostenere le necessità finanziarie del gruppo ed è stata pre-sottoscritta dagli azionisti di Norwegian. "Ora possiamo dedicare tutta la nostra attenzione al perseguimento dei piani di sviluppo" ha dichiarato Bjorn Kjos, amministratore delegato, che in passato ha sempre declinato ogni possibile scenario di M&A ma adesso si trova a fronteggiare una situazione finanziaria difficile che ha implicato anche un taglio dei costi e di alcune rotte.L'annuncio della ricapitalizzazione arriva a poco meno di una settimana da quello di Iag, holding che controlla British Airways, che si è defilata dalla corsa per presentare un'offerta su Norwegian dopo che aveva acquisito lo scorso anno il 4% del capitale. Iag ha anche annunciato che provvederà a vendere la sua partecipazione del 4% nel capitale. Mossa di IAG che ha comportato il crollo del 21% del titolo Norwegian il 24 gennaio.Norwegian che negli ultimi anni ha predisposto cospicui investimenti per espandere la sua flotta, presenta un debito di circa 30 miliardi di corone.