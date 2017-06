No show rule: Antitrust, sanzioni per un milione di euro a British Airways e Etihad

Daniela La Cava 23 giugno 2017 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Sanzioni per un totale di un milione di euro nei confronti delle compagnie aeree British Airways e Etihad Airways da parte dell'Antitrust. Il motivo? i due vettori hanno applicato la pratica commerciale scorretta che consiste nell’omessa informativa ai consumatori - durante la fase di acquisto online dei biglietti andate/ritorno o sequenziali - circa l'esistenza, le condizioni e i limiti della cosiddetta no-show rule, nonché nella mancata predisposizione di una procedura idonea a consentire al passeggero (senza costi aggiuntivi) di poter fruire del volo di ritorno.Nella nota diffusa oggi l'Antitrust ha spiegato che la “no show rule” è una regola tariffaria diffusa nel trasporto aereo secondo la quale al passeggero che non si presenta all’imbarco del volo di andata – o, in caso di biglietto multi-tratta, del volo precedente - è imposta la cancellazione della tratta di ritorno / successiva contemplata nel biglietto già acquistato, oppure il ricalcolo della tariffa originariamente corrisposta.L'Autorità ha invece accolto "gli impegni presentati da Emirates, Iberia e Klm volti, da un lato, ad informare in maniera adeguata il consumatore sull’esistenza e le modalità applicative di tale regola e, dall’altro, a implementare una procedura intesa a consentire al passeggero la fruizione, senza oneri, dei voli successivi, qualora avverta tempestivamente la compagnia della sua intenzione".