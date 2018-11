Nielsen: mercato pubblicitario piatto a settembre (+0,6%)

Daniela La Cava 8 novembre 2018 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia ha archiviato settembre in rialzo dello 0,6% (-2,4% senza search e social), con un saldo dei primi 9 mesi del 2018 a +2,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search e sul social, l’andamento nel periodo gennaio-settembre è stabile. Buona la raccolta nel terzo trimestre rispetto al periodo luglio-settembre del 2017 (+3,6%). E' quanto emerge dai dati diffusi questo pomeriggio da Nielsen."Il mese di settembre si chiude in sostanziale parità, come era previsto: il +0,6% va però letto in chiave positiva se consideriamo che si inserisce in un contesto politico condizionato dai rapporti tesi con l’Unione europea per la discussione della manovra economica presentata dal Governo", spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen. "L’andamento del terzo trimestre è comunque un segnale di vitalità del mercato, nonostante l’ambiente di incertezza esterna e la crescita zero della nostra economia: guardiamo con fiducia alla conclusione dell’anno, in vista di un 2019 di ancora difficile lettura”, conclude Dal Sasso.