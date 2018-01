Nielsen: investimenti pubblicitari in crescita a novembre

Daniela La Cava 15 gennaio 2018 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

Ilmercato degli investimenti pubblicitari in Italia ha archiviato il mese di novembre in crescita del 2,9% (+1,1% senza search e social). La raccolta nel periodo consolidato gennaio - novembre 2017 è risultata stabile rispetto allo stesso periodo del 2016. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search e sul social, l’andamento degli 11 mesi ha tuttavia mostrato una contrazione del 2,6 per cento. È quanto emerge dall'indagine mensile di Nielsen.