Nielsen: investimenti pubblicitari in crescita a gennaio

Daniela La Cava 16 marzo 2018 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Il mercato degli investimenti pubblicitari inizia il 2018 in crescita. Stando ai dati diffusi oggi da Nielsen il mese di gennaio è stato archiviato con un +2,6% rispetto allo stesso periodo del 2017, pari a un incremento di circa 14,3 milioni (considerando l’intero perimetro del web advertising). Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search e sul social, il mercato ha archiviato il mese di gennaio a +0,6 % (circa 2,5 milioni in più).“Dal punto di vista del mercato, il 2018 è iniziato sotto buoni auspici", dichiara Alberto Dal Sasso di Nielsen. “Tra le variabili considerate, anche il risultato elettorale, ben chiaro nei numeri ma quanto mai incerto sulla formazione di un Governo, non ci consente di sbilanciarci su una previsione per il resto dell’anno, tenendo presente inoltre che il mese di gennaio non è rappresentativo del trend per i prossimi mesi - aggiunge Dal Sasso -. La crescita economica consolidata, seppur debole, e un equilibrio politico europeo in fase di cambiamento rendono complessa l’interpretazione dello scenario da più punti di vista, compreso quello degli investimenti pubblicitari da parte di grandi e piccole aziende".