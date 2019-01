Nice sbarca in Canada, acquistata Micanan per 8 mln dollari canadesi

Valeria Panigada 16 gennaio 2019 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Nice, il gruppo italiano dell'automazione per la casa, continua la sua espansione in Nord America sbarcando in Canada grazie all'acquisizione di Micanan, società di Montreal che offre sistemi per l'automazione delle porte da garage. L'operazione prevede il pagamento di 8 milioni di dollari canadesi, che verranno finanziati attraverso mezzi propri e linee di credito già a disposizione di Nice. Grazie alle filiali statunitensi di Chicago, Atlantia e Phoenix, Micanan copre l'area nordamericana e annovera tra i suoi clienti Apple, Tesla e la Federal Reserve.