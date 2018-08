Nicastro: Cerberus guarda a opportunità in Italia, Banco Bpm non è unica gara Npl a cui partecipiamo

Titta Ferraro 21 agosto 2018 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

"Vedremo l'esito della gara, non è l'unica a cui partecipiamo". Così Roberto Nicastro, senior advisor per l'Europa di Cerberus Capital Management, in merito al pacchetto Npl messo in vendita da Bnaco BPM. Intervistato da Il Sole 24 Ore, Nicastro sottolinea che se lo stock di Npl dovesse aumentare - Cerberus ha già acquistato Npl per 5 mld in Italia - non è escluso che il fondo punti a rilevare una piattaforma di gestione. In generale l'ex dg di Unicredit sottolinea come l'impegno di Cerberus in Italia sia forte con l'intento di cogliere tutte le opportunità che si presenteranno. Nonostante le incertezze politiche, l'Italia "rimane un paese investibile, lo scenario economico di base resta solido e a mio avviso esistono più opportunità che rischi".