Nexi verso la quotazione: prezzo per azione fissato a 9 euro

Alessandra Caparello 11 aprile 2019 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Nexi avrebbe fissato a 9 euro il prezzo per azione per il debutto in borsa previsto per la prossima settimana. Lo riferisce Il Sole 24 Ore parlando di fonti finanziarie.La paytech italiana scalda così i motori per la quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario. In una nota di metà marzo Nexi ha reso noto anche che l'offerta comprenderà azioni di nuova emissione (per un controvalore complessivo atteso tra 600 e 700 milioni di euro) rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e azioni esistenti.