Nexi: prezzo Ipo fissato a 9 euro, pari a capitalizzazione di 5,7 mld

Daniela La Cava 12 aprile 2019 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha concluso con successo il periodo di offerta relativo al collocamento privato riservato a investitoriistituzionali delle azioni ordinarie della società, finalizzato alla quotazione sull'Mta previsto per il prossimo martedì 16 aprile 2019. E' quanto si apprende in una nota della società italiana attiva nel settore dei pagamenti digitali nella quale si indica che al termine del collocamento il prezzo di offerta è stato fissato a 9 euro per azione, un valore intermedio rispetto alla forchetta indicata nelle scorse settimane e che oscillava tra un minimo di 8,5 e un massimo di 10,35 euro ad azione.Sulla base del prezzo di offerta, la capitalizzazione di Nexi è pari a 5,7 miliardi comprensivi dell’aumento di capitale di 700 milioni, con enterprise value di 7,3 miliardi. La società guidata da Paolo Bertoluzzo segnala che il flottante sarà pari a 35,6% del capitale sociale, incrementabile fino a 40,9% a seguito dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe.Nexi ha fatto sapere che sono state collocate 223.405.054 azioni, di cui: 125 milioni di azioni da parte di MercuryUK Holdco, 20.627.277 azioni da parte di Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese e Iccrea Banca e 77.777.777 azioni derivanti da un aumento di capitale di Nexi, con esclusione del diritto di opzione.