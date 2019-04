Nexi, Bertoluzzo su tema concorrenza: "big come Apple, Google, Samsung sono nostri partner"

Daniela La Cava 16 aprile 2019 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

"Aziende come Apple, Google, Samsung, Swatch e Garmin sono nostri partner per lo sviluppo del settore. Credo che dall'unione delle forze, ciascuno nel suo ruolo, si sviluppino prodotti e servizi più semplici da usare per le persone e che portano sviluppo per tutti", spiega Paolo Bertoluzzo, amministratore delegato di Nexi, a margine della cerimonia di quotazione in Borsa, rispondendo a chi gli chiedeva se teme la concorrenza dei grandi player tech. "Credo che al mondo d'oggi sia inevitabile che ci siano dinamiche tra settori in continuazione - afferma Bertoluzzo - è un po’ la natura dell'economia digitale. Credo sia importante cogliere tutte le opportunità di collaborazione che ci sono su tutti i fronti".