Nestlé: ricavi 2016 sotto le attese, crescita organica rallenta a +3,2%

Titta Ferraro 16 febbraio 2017 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Rallenta il ritmo di crescita dei ricavi di Nestlé. Il colosso alimentare ha chiuso il 2016 con ricavi in crescita del 3,2% a livello organico dal +4,2% del 2015. Il consensus Bloomberg era per un +3,4%. Complessivamente le vendite sono state pari a 89,5 miliardi di franchi svizzeri, in rialzo dello 0,8% con un impatto negativo dell'1,6% dall'effetto valutario. L'utile netto è sceso a 8,5 miliardi dai 9,1 mld del 2016. proposto un dividendo di 2,3 chf per azione.

Per il 2017 l'outlook è di una crescita organica tra il 2 e il 4%.