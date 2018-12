Neosperience, nuovo passo verso Piazza Affari

Daniela La Cava 5 dicembre 2018 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Neosperience compie un nuovo passo in direzione di Piazza Affari. La società (pmi innovativa italiana) ha annunciato di avere presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Aim Italia. Il book ha aperto oggi ed è attualmente in corso la fase di Roadshow della società. Nella nota si legge che l'offerta è rivolta a investitori qualificati e non, italiani e esteri, mentre il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 3,42 euro e un massimo di 4,18 euro. Il collocamento avverrà integralmente in aumento di capitale.La società intende destinare la raccolta al supporto dei piani di sviluppo che prevedono anche una crescita per linee esterne e l’ingresso in nuovi mercati strategici.