Neosperience lancia nuova tecnologia basata su Intelligenza artificiale

Daniela La Cava 23 aprile 2019 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Neosperience, pmi innovativa quotata su Aim e attiva nel settore della digital customer Experience con la piattaforma Neosperience Cloud, ha lanciato Neosperience Image Memorability. Si tratta di una tecnologia unica basata sull'intelligenza artificiale, che permette di misurare in modo oggettivo la memorabilità di una immagine nel tempo ottenendo in pochi secondi un risultato equivalente a una ricerca di mercato su un campione di migliaia di persone. Una soluzione che è stata messa a punto dal team Neosperience, che arricchisce ulteriormente l'offerta di Neosperience Cloud facendo leva sui recenti avanzamenti della ricerca nel campo delle reti neurali applicate ai contenuti visuali.“Il ricordo di un’immagine è un indicatore fondamentale che ogni azienda dovrebbe ottimizzare per aumentare il risultato economico delle proprie campagne, sia sui mezzi digitali che offline - commenta Dario Melpignano, presidente di Neosperience -. Nell’era dell’overload informativo, comunicare per immagini è diventato indispensabile: a distanza di 3 giorni nella nostra mente rimane impresso il 10% di quello che abbiamo letto mentre di una fotografia possiamo ricordare il 65%. Non tutte le immagini però veicolano in modo efficace il messaggio che si vuole inviare. Neosperience Image Memorability nasce per aiutare le aziende a selezionare le immagini più efficaci”.